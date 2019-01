"Schwarzwälder Bote" zu Flugbereitschaft:

"Guten Flug, Herr Bundespräsident! Es soll nicht schadenfreudig klingen, doch was deutschen Regierungsfliegern widerfährt, ist inzwischen selbst im Spott kaum noch zu ertragen. .... Immerhin ereilen die Pannen der Flugbereitschaft ihre Opfer ohne Ansehen von Amt, Partei und Person. .... Mal ist von Kabelsalat, mal von Nagetieren, mal von Hilfstriebwerken, mal von "Austritt von heißer Luft" die Rede. Letzteres immerhin dürfte im Politikbetrieb ein bekanntes Phänomen sein. So oder so: Die peinlichen Luftnummern der Flieger machen Deutschland zur Lachnummer. Und zwar global!"/al/DP/he

