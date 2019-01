Die "Frankfurter Rundschau" zur Diskussion um den Brexit:

"Mit der Bitte um eine ehrliche Antwort: Kommen Sie noch mit? Können Sie sich erklären, was das britische Unterhaus beschlossen hat, was Premierministerin Theresa May eigentlich will und worauf Jeremy Corbyn, ihr Gegenspieler von der Labour-Partei, aus ist? Wenn Sie jetzt "Ja" gesagt haben: Herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, sind Sie allerdings in bester Gesellschaft. Denn wahrscheinlich wissen selbst die Beteiligten nicht, was sie beim Brexit wollen. Wie auch immer: Es ist Zeit, dass Europa aufhört, sich in dieser Weise auf der Nase herumtanzen (beziehungsweise -torkeln) zu lassen. Einerseits. Andererseits zeigt sich am Hin und Her um den Austritt der Briten, in welch traurigem Zustand sich die EU selbst befindet. Wer dem europäischen Projekt in seiner jetzigen Form die Legitimation rauben wollte, hätte sich das Hickhack nicht besser ausdenken können."/al/DP/fba

AXC0020 2019-01-31/05:36