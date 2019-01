Angesichts der schwächeren Nachfrage nach Smartphones und Speicherchips hat Marktführer Samsung im vierten Quartal 2018 deutlich weniger verdient. Der Überschuss ging im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 8,46 Billionen Won (6,6 Mrd Euro) zurück, wie das südkoreanische Technologieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz fiel um 10 Prozent auf knapp 59,3 Billionen Won. Die Nachfrage nach Speicherchips dürfte auch im ersten Quartal dieses Jahres schwach bleiben, hieß es. In der Sparte IT und mobile Kommunikation erwartet der Rivale von Apple dagegen eine Ertragsverbesserung. Samsung setzt dabei unter anderem auf die Einführung seines neuen Flaggschiff-Smartphones aus der Galaxy-Reihe./dg/DP/zb

ISIN US0378331005 KR7005930003

AXC0027 2019-01-31/05:57