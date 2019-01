Ein Zeitungsbericht (FT) sorgte gestern zum 3. Mal in 3 Jahren für einen massiven Absturz von Wirecard um fast 20 %, am Ende des Tages - 13 %. Unterstellt wurden wieder angebliche illegale Finanztransaktionen im Wirecard-Zalungssystem. Die sofortige Reaktion und das Dementi von Wirecard sind wohl glaubhaft, stören jedoch das Bild des Dax-Neulings. Wir halten uns an die blendenen Ergebnisse. Kurse um 130 sind ein erstes Investment wert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info