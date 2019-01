Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer Investorenveranstaltung von Traton auf "Outperform" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Die Reife der VW-Nutzfahrzeugsparte für einen Börsengang sei heraus gestellt worden, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe in solch einem Schritt ein wichtiges Element für den Anlagehintergrund bei VW./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 16:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-01-30/22:01

