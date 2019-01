Delivery Hero aktualisiert Führungsstruktur DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie Delivery Hero aktualisiert Führungsstruktur 31.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 31. Januar 2019 - Die Delivery Hero S.E. gab heute bekannt, dass Ralf Wenzel, Chief Strategy Officer, und Eduardo Goes, Chief Logistics Officer, das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 auf eigenen Wunsch verlassen werden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. CEO Niklas Östberg kommentierte: "Ich möchte Ralf und Eduardo dafür danken, dass sie wichtige Kapitel zu unserer Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Mit ihrem Weggang ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, unsere Führungsstruktur schlanker zu gestalten." Als Konsequenz werden sich Vorstand und Management Team von neun auf sieben Personen reduzieren. Die Verantwortlichkeiten der beiden ausscheidenden Führungskräfte werden auf das verbleibende Führungsteam und die zweite Führungsebene verteilt. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Stärkung der VP-Ebene im Unternehmen. Ralf Wenzel, Gründer von foodpanda, wird das Unternehmen im ersten Quartal 2019 nach sechs Jahren Tätigkeit im Bereich Online Food Delivery verlassen. Ralf hat in den letzten zwei Jahren strategische Initiativen und M&A-Aktivitäten geleitet und war maßgeblich am erfolgreichen Börsengang im Jahr 2017 beteiligt. Eduardo Goes wird das Unternehmen im zweiten Quartal 2019 verlassen. Eduardo ist als CEO von foodora zu Delivery Hero gekommen und hat anschließend die Rolle des Chief Logistics Officer übernommen. Als CLO hat Eduardo das eigene Liefersegment erfolgreich auf alle Marken von Delivery Hero ausgedehnt. Kontakt: Bodo v. Braunmühl Leiter Unternehmenskommunikation 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771191 31.01.2019 ISIN DE000A2E4K43 AXC0072 2019-01-31/08:00