ATOSS Software AG: Deutliche Steigerung der Wachstumsdynamik im 13. Rekordjahr in Folge DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende ATOSS Software AG: Deutliche Steigerung der Wachstumsdynamik im 13. Rekordjahr in Folge 31.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die ATOSS Software AG hat das Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen Berechnungen mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen und damit ihre dynamische Entwicklung weiter ausgebaut. Der Konzernumsatz wurde deutlich um 15 Prozent auf Mio. EUR 62,6 gesteigert. Zudem hat ATOSS die exzellente Ergebnisentwicklung der Vorjahre trotz signifikanter Zukunftsinvestitionen erneut übertroffen: das operative Ergebnis (EBIT) stieg überproportional zum Umsatz um 20 Prozent auf Mio. EUR 16,9 und die Umsatzmarge auf 27 Prozent (Vj. 26 Prozent). ATOSS entwickelte sich damit erneut signifikant besser als der Markt und hat ihre zu Jahresbeginn getroffene Unternehmensprognose deutlich übertroffen. München, 31. Januar 2019 Auch im dreizehnten Jahr in Folge zeigt die ATOSS Software AG eine überaus erfreuliche Unternehmensentwicklung. Mit innovativen Produktideen und State-of-the-Art Software Lösungen ist es dem Münchner Spezialisten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, über 1.000 neue Unternehmen zu überzeugen, ATOSS als Partner für Workforce Management zu wählen. Die vorläufigen Geschäftszahlen reihen sich bei steigender Wachstumsdynamik nahtlos in eine lange Reihe konstant positiver Resultate ein. Dies spiegelt sich vor allem in der äußerst positiven Umsatzentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres wieder. So wuchs der Umsatz mit Software um 14 Prozent auf Mio. EUR 39,4 (Vj. Mio. EUR 34,6). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 63 Prozent (Vj. 63 Prozent). Mit Softwarelizenzen wurde ein Umsatz von Mio. EUR 13,3 (Vj. Mio. EUR 12,7) erzielt. Für besonders starke Wachstumsimpulse sorgten vor allem die Umsätze aus der Cloud, die sich mit Mio. EUR 4,2 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Die seit Jahren konstant positive Entwicklung bei der Softwarewartung wurde ebenfalls erfolgreich fortgesetzt. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 21,9 (Vj. Mio. EUR 19,9). Auch die Umsätze mit Beratungsleistungen liegen mit Mio. EUR 17,7 (Vj. Mio. EUR 14,7), respektive einer Zunahme von 21 Prozent, deutlich über dem Niveau des Vorjahres und zeigen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Die Umsätze mit Hardware bzw. die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich auf Mio. EUR 4,1 (Vj. Mio. EUR 3,7) bzw. Mio. EUR 1,4 (Vj. Mio. EUR 1,6). Die Umsatzrendite bezogen auf das EBIT liegt mit 27 Prozent trotz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegener Wachstumsinvestitionen, insbesondere in R&D, Sales und Customer Services oberhalb der Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018. Der Markt für Workforce Management bietet weiterhin erhebliches Wachstumspotential. Die Herausforderungen der Digitalisierung, neue Arbeitskonzepte und eine zunehmend individualisierte Gesellschaft verändern die Arbeitswelt massiv und kontinuierlich. In der Folge wächst die Nachfrage nach Lösungen für Workforce Management ungebrochen. ATOSS ist in einem solchen Marktumfeld als Key Player exzellent positioniert. Dies wird nicht zuletzt durch die erfolgreiche Transformation des Geschäftsmodells im Rahmen der Cloud Einführung belegt. Hierdurch wurde der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz auch in 2018 weiter gesteigert. ATOSS verfügt damit neben einem solide zunehmenden Kerngeschäft über weiteres Wachstumspotential aus dem sich besonders dynamisch entwickelnden Cloudgeschäft. Dies belegen nicht zuletzt die erfreulichen Zahlen zur Auftragsentwicklung. So verdoppelte sich der Softwareanteil der Cloud-Auftragseingänge an den Gesamtauftragseingängen für Software (Softwarelizenzen und Softwareanteil aus Cloud-Subskriptionen) im Vorjahresvergleich von 14 Prozent auf 28 Prozent. Getragen von der dynamischen Nachfrage nach Cloudlösungen wuchsen die Auftragseingänge für Softwarelizenzen und dem Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud Subskriptionen um 27% auf Mio. EUR 18,5 (Vj. Mio. EUR 14,6) deutlich an. In Folge ist der Auftragsbestand bei Cloud Solutions deutlich auf Mio. EUR 16,9 gestiegen (Vj. Mio. EUR 8,7) und stellt zusammen mit dem Auftragsbestand bei Softwarelizenzen von Mio. EUR 5,5 (Vj. Mio. EUR 5,5) eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für weiteres Wachstum dar. Vor dem Hintergrund der exzellenten Geschäftslage geht der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr 2019 von einer Fortsetzung der Rekordentwicklung und einer EBIT-Marge von ca. 25 Prozent aus und wird dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 4,00 je Aktie vorschlagen. Die Ausschüttung enthält eine Dividende in Höhe von EUR 1,40 (Vj. EUR 1,17) getreu der Ausschüttungspolitik der Vorjahre und eine Sonderdividende in Höhe von EUR 2,60 je Aktie. Die Hauptversammlung wird am 30. April 2019 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH PER 31. DEZEMBER IN TEUR 01.01.2018 Anteil am 01.01.2017 Anteil am Veränderung - Gesamtum- - Gesamtum- 2018 zu 31.12.2018 satz 31.12.2017 satz 2017 Umsatz 62.611 100% 54.607 100% 15% Softwa- 39.371 63% 34.590 63% 14% re Lizen- 13.333 21% 12.682 23% 5% zen Wartung 21.866 35% 19.888 36% 10% Cloud 4.172 7% 2.020 4% 107% Bera- 17.734 28% 14.712 27% 21% tung Hardwa- 4.082 7% 3.718 7% 10% re Sonsti- 1.423 2% 1.587 3% -10% ges EBITDA 17.994 29% 14.879 27% 21% EBIT 16.917 27% 14.126 26% 20% EBT 16.789 27% 14.060 26% 19% Nettoer- 11.194 18% 9.330 17% 20% gebnis Cash 12.610 20% 8.857 16% 42% Flow Liqui- 33.312 27.122 23% dität (1/2) EPS in 2,81 2,35 20% Euro Mitar- 465 417 12% beiter (3) KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Umsatz 17.258 15.907 14.926 14.520 14.585 Software 10.984 9.875 9.265 9.248 9.252 Lizenzen 4.043 3.320 2.897 3.073 3.455 Wartung 5.654 5.455 5.420 5.337 5.147 Cloud 1.287 1.100 947 838 650 Beratung 4.853 4.430 4.284 4.167 3.922 Hardware 1.124 1.178 1.016 764 1.024 Sonstiges 297 424 362 341 387 EBITDA 5.252 4.800 3.849 4.093 4.114 EBIT 4.870 4.575 3.624 3.848 3.920 EBIT-Marge in % 28% 29% 24% 27% 27% EBT 4.898 4.500 3.616 3.775 3.950 Nettoergebnis 3.176 3.032 2.436 2.550 2.691 Cash Flow -719 8.963 -1.368 5.734 -797 Liquidität (1/2) 33.312 34.383 25.862 31.584 27.122 EPS in Euro 0,80 0,76 0,61 0,64 0,68 Mitarbeiter (3) 465 448 436 425 417 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 1,17 je Aktie am 02.05.2018 (TEUR 4.653) und Dividende von EUR 1,16 je Aktie am 04.05.2017 (TEUR 4.613) (3) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 08.03.2019 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 08.03.2019 Bilanzpressekonferenz 25.04.2019 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss 30.04.2019 Hauptversammlung 24.07.2019 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 09.08.2019 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 24.10.2019 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 25.-27.11.2019 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Software AG Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder on Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 6.500 Kunden in mehr als 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Alimentana, Coca-Cola, Feldschlösschen, Lufthansa, Luzerner Kantonalbank, Medgate, Orell Füssli Thalia, Planzer, Sixt, Swiss oder W.L. Gore & Associates. 