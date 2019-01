Erfolgreicher Auftakt der Messesaison 2019: Innovationen von paragon machen das Auto von morgen smarter DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Erfolgreicher Auftakt der Messesaison 2019: Innovationen von paragon machen das Auto von morgen smarter 31.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erfolgreicher Auftakt der Messesaison 2019: Innovationen von paragon machen das Auto von morgen smarter - Weltneuheit: KI-Sprachassistent "Edwin" sorgte auf CES 2019 für reges Besucherinteresse - "Perfekter Lautsprecher" beeindruckt Fachpublikum - paragon rückt das neue sensorbasierte Gurtüberwachungssystem "Seat Belt Observer" auf dem CAR-Symposium in Bochum vom 5. bis 7. Februar in den Mittelpunkt - Tochtergesellschaft Voltabox überzeugte auf CES 2019 mit Massenmarkt-Anwendungen und stellt auf der Elektrobuskonferenz "ElekBu 2019" am 5. und 6. Februar erstmals neu entwickelten Standardcontainer vor Delbrück, 31. Januar 2019 - paragon [ISIN DE0005558696] ist mit der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erfolgreich in die Messesaison 2019 gestartet. Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei paragon: "Wir werten den CES-Auftritt als vollen Erfolg. Wir konnten uns perfekt präsentieren; mit unseren Innovationen haben wir auf Augenhöhe mit weitaus größeren Anbietern für Aufmerksamkeit in unserer Zielgruppe gesorgt. Jetzt gilt es, die generierten Kontakte zu nutzen." Auf der weltweit wichtigsten Fachmesse für Unterhaltungselektronik präsentierte der Automobilzulieferer Anfang Januar seine jüngsten Innovationen aus den Geschäftsbereichen Sensorik, Interieur und Digitale Assistenz. Parallel stellte die börsennotierte Tochtergesellschaft Voltabox eine Auswahl an Lösungen für die Elektromobilität und ihre besondere Anwendungsexpertise unter Beweis. paragon und Voltabox betrachten die Teilnahme an der CES als absolut gelungen und erwarten daraus eine weitere Verstärkung der positiven Geschäftsdynamik. "Mit unseren Produkten bieten wir Lösungen für die Mobilitätsanforderungen von morgen. Die Innovationen von paragon machen Fahrzeuge smarter, digitaler oder unterstützen beim autonomen Fahren. Auf der CES konnten wir zeigen, dass sich Entwicklungen aus Deutschland, die Antworten auf automobile Megatrends liefern, im internationalen Vergleich absolut sehen lassen können", sagt Dr. Matthias Schöllmann, Geschäftsführer der paragon GmbH. "Ein exzellentes Beispiel dafür ist "Edwin". Mit unserem intelligenten Gerät war die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine noch nie so einfach und gleichzeitig so funktional." Innovationen für den Fahrzeuginnenraum sorgen für Aufsehen Der KI-basierte Sprachassistent stieß während der CES auf besonders großes Interesse. Mit Hilfe der Technologie lassen sich über die eigene Stimme mehr als 200 Funktionen im Auto steuern. Aktuell befinden sich mehrere Fahrzeugmodelle namhafter OEMs in Produktion, die bereits mit ähnlicher Software ausgestattet sind - darunter auch das Premium-Modell Audi A8. Das System reagiert auf indirekte Befehle und unterbreitet proaktiv Vorschläge. Äußert der Fahrzeuginsasse etwa "Ganz schön warm hier drin!", bietet der Sprachassistent das Senken der Temperatur um beispielsweise zwei Grad an. Während der Interaktion berücksichtigt die Technologie die Position des Benutzers, persönliche Vorlieben oder Informationen anderer, digitaler Anwendungen. Mit dem "Edwin"-Gerät ist dieser Komfort in 25 Sprachen noch leichter als bisher in aktuelle Fahrzeugmodelle zu integrieren. Ein weiteres Highlight von paragon auf der CES war die Präsentation des "perfekten Lautsprechers". Dieser setzt auf intelligente Software, die Verzerrungen im Fahrzeuginnenraum kompensiert. Damit kann paragon bei gleicher Klangqualität deutlich kleinere Lautsprecher bauen. Automobilhersteller sparen Kosten und Gewicht, da schwere und große Bassboxen - sogenannte Subwoofer - nicht mehr nötig sind. Darüber hinaus demonstrierte paragon dem Fachpublikum u. a. die Funktionalitäten der innovativen sensorbasierten Systeme "Seat Belt Observer" und "Vital Data Recognition". Voltabox überzeugt mit bewährten und neuen Produkten im Bereich Elektrifizierung Die Tochtergesellschaft Voltabox nutzte zum ersten Mal die CES, um das eigene Produktportfolio für die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorzustellen. Neben der Ausstellung des selbst entwickelten, flexiblen und skalierbaren Batteriemodulbaukastens legte die CES-Präsentation von Voltabox einen besonderen Schwerpunkt auf Starterbatterien, die sich unter anderem per App steuern lassen. Ebenfalls im besonderen Interesse der Besucher des Gemeinschaftsstands stand die Expertise von Voltabox im Bereich von Batteriesystemen für E-Bikes bzw. Pedelecs, die aktuell auch dank immer besserer Technologien, wie sie z.B. von Voltabox angeboten werden, einen regelrechten Boom erleben. Auf der ElekBu 2019, einer vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen etablierten Fachkonferenz für Elektrobusse, präsentiert Voltabox am 5. und 6. Februar in Berlin erstmals den neu entwickelten Standardcontainer für Trolleybusse mit einem Energieinhalt von 15,2 kWh und einer Lade- und Entladeleistung von bis zu 80 kW. Darüber hinaus vertritt Dr. Patrick Ries, Leiter Vertrieb Voltapower, Voltabox mit seinem Fachvortrag "Advanced modern lithium ion technology and its applications". Nächster paragon Auftritt: CAR-Symposium Anfang Februar in Bochum paragon wird in diesem Jahr auf weiteren Messen und Veranstaltungen sein breites Produktportfolio und insbesondere die Innovationen für die zunehmende Digitalisierung von Fahrzeugen präsentieren. Nach der erfolgreichen CES nimmt paragon am 6. und 7. Februar 2019 am hochrangig besetzten CAR-Symposium im Bochumer RuhrCongress Zentrum teil. Ralf Mönkemöller, Leiter des Geschäftsbereichs Sensorik, wird paragon mit seinem Fachvortrag "Seatbelt Observer - Gurtintegrierte Sensorik kann Leben retten" vertreten. Das System kann missbräuchliche Verwendung zuverlässig ausschließen und dadurch die Sicherheit aller Fahrzeuginnensassen deutlich erhöhen. Portrait paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Neu-Ulm und Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach und Saarbrücken (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Cedar Park (Texas, USA). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: www.paragon.ag. Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63 E-Mail: investor@paragon.ag 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0 Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86, WKN: 555869, A2GSB8, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770923 31.01.2019 ISIN DE0005558696 DE000A2GSB86 AXC0075 2019-01-31/08:01