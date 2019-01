Die britische Investmentbank HSBC hat 1&1 Drillisch von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 40 Euro gesenkt. Analyst Christian Fangmann begründete das neue Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der gestiegenen Unsicherheit mit Blick auf die Teilnahme der United-Internet-Tochter an der anstehenden 5G-Mobilfunkfrequenz-Versteigerung. Der Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes sei eine riskantere Strategie, auch wenn noch nichts feststehe./ajx/mis

