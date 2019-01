Cottbus (ots) -



Sperrfrist: 31.01.2019 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Die ehemaligen Mitglieder der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus haben nicht nur im Fan-Bereich von Energie Cottbus weiterhin die Vorherrschaft. Sie wirken darüber hinaus auch in die Stadt hinein.



Dort hat sich eine gefährliche und gewaltbereite Struktur entwickelt, die in Cottbus zunehmen den Ton angibt. Ein wesentlicher Teil dieser Szene besteht aus führenden Köpfen der mittlerweile aufgelösten Gruppe Inferno.



Der brandenburgische Verfassungsschutz spricht im Interview mit dem rbb von einem "toxischen Gebilde". Es gebe eine Mischszene aus Hooligans, Rockern, großen Teilen des Security-Gewerbes und Neonazis, die aus Cottbus einen rechtsextremen Hotspot machen würden, heißt es weiter.



Eine Entwicklung, die auch die Opferperspektive bestätigen kann: Demnach seien die ehemaligen Infernos im öffentlichen Leben, aber auch durch Geschäfte oder an den Türen verschiedener Clubs immer präsenter.



Dabei handle es sich zwar immer noch um eine Subkultur, bestätigt der Verfassungsschutz. Allerdings dränge die Szene zunehmend in die Öffentlichkeit. Man wolle sich "wie eine Krake festsaugen in der Stadt und über viel mehr Dinge bestimmen".



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Redaktion Investigatives und Hintergrund Masurenallee 8 - 14 14057 Berlin Tel.: (030) 97 99 3-30333 Fax: (030) 97 99 3-30309 mail: koordination@rbb-online.de Internet: www.rbb-online.de