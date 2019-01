Die Deutsche Telekom treibt den Netzausbau in Deutschland im Festnetz und Mobilfunk sowie in der Stadt und auf dem Land voran. Im vierten Quartal des letzten Jahres gingen über 400 neue Mobilfunk-Standorte in Betrieb. Rund 9500 neue Dienste (GSM, UMTS und LTE) wurden dabei ins Netz gebracht worden. Über 160.000 zusätzliche Kunden können somit auf das LTE-Netz der Deutschen Telekom zugreifen, wobei die Bevölkerungsabdeckung laut Telekom bereits 97,6 Prozent. Der Ausbau gilt als wichtiger Baustein für das neue 5G-Netz.

Technisch lässt sich seit April letzten Jahres ein aktuell zwischen 13,90 und 15,70 Euro verlaufender Aufwärtstrend beschreiben, den die Aktie zuletzt in seiner vollen Breite ausnutzte. Nachdem die Notierungen von September bis Anfang Dezember schnell bis zum Hoch bei 15,60 Euro gestiegen waren und somit den höchsten Stand seit Dezember 2017 erreicht hatten, setzte die Gegenbewegung ein. Infolgedessen befindet sich die Aktie aber im unteren Bereich des Trendkanals, der einen Stimmungswechsel bringen könnte.

Zu beachten wäre, dass die Aktie nicht das letzte Zwischentief um 13,90 Euro unterschreitet, wobei dann in Kürze der Aufwärtstrend nach unten gebrochen wäre. Hier befindet sich eine wichtige Unterstützung. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr (KGV19e) von 13,4 ist die Aktie weder ein Schnäppchen noch als zu teuer zu bewerten. Weiterhin interessant erscheint darüber hinaus die Dividendenrendite von 5,1 Prozent. In dieser Kategorie befindet sich die T-Aktie unter den lukrativeren Werten im DAX.

Noch muss die Aktie der Deutschen Telekom sowohl Anleger als auch Analysten überzeugen. Nicht alle sind bereits so positiv gestimmt wie Bernstein Research, dass in der vergangenen Woche ein Kursziel von 16,45 Euro erklärte. Dass das vorherige Ziel etwas darüber lag, argumentierte der zuständige Analyst mit einem möglicherweise höheren Preis bei der bevorstehenden Auktion der 5G-Lizenzen. Noch etwas höher sehen die Analysten von Credit Suisse mit 17 Euro die Aktie und sehen in ihr zudem einen Outperformer.

