Die Gemeinschaftswährung kann den jüngsten Gewinn halten und bleibt auf Vortagesniveau. Der geldpolitische Kurswechsel der Fed trieb am Mittwoch den Kurs nach oben.

Der Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Vortagesgewinne halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,15 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag ...

