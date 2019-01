Der deutsche Einzelhandel hat mit Blick auf seinen Umsatz keinen guten Dezember erwischt. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erlöse real (preisbereinigt) 4,3 Prozent niedriger als im Vormonat. Das war der stärkste Rückgang seit Mai 2007. Die Erwartungen von Analysten wurden damit deutlich verfehlt. Sie hatten im Mittel ein leichtes Minus von 0,6 Prozent erwartet. Nominal, also ohne Preisbereinigung, war der Rückgang mit 4,8 Prozent noch stärker.

Etwas relativiert wird der schwache Dezember durch die Entwicklung im Vormonat. Im November waren die Umsätze um revidiert 1,6 (zunächst 1,4) Prozent gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken die Erlöse im Dezember real um 2,1 Prozent. Im Dezember und November zusammengenommen ergab sich ein Rückgang um 0,2 Prozent. Das gesamte Weihnachtsgeschäft, das sich traditionell in den beiden letzten Monaten des Jahres abspielt, war also etwas schwächer als im Vorjahr./bgf/mis

