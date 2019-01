Die Aussicht auf eine vorsichtigere Haltung der US-Notenbank Fed hat auch die asiatischen Börsen am Donnerstag angetrieben. Die Fed signalisierte am Vorabend weder weitere Zinsanhebungen, noch sprach sie von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen signalisierte sie nun eine "geduldige" Vorgehensweise.

"Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte um 1,05 Prozent auf 3201,63 Punkte zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng etwa genau so stark. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,06 Prozent auf 20 773,49 Punkte.

Eher ernüchternde Konjunkturdaten aus China konnten die Märkte nicht ausbremsen. Die eher maue Stimmung in der chinesischen Industrie hatte sich im Januar nur wenig gebessert. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten, anderer Unsicherheiten und einer wachsenden Konsum- und Investitionszurückhaltung hatte sich das Wirtschaftswachstum in China im vierten Quartal des vergangenen Jahres schon verlangsamt./jha/zb

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

