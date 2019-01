Monitoring-Spezialist LeuTek erweitert Geschäftsführung DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Personalie Monitoring-Spezialist LeuTek erweitert Geschäftsführung 31.01.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Holger Sampel verantwortet weitere Expansion Leinfelden-Echterdingen, 31. Januar 2019 - Mit Wirkung zum 1. Februar 2019 übernimmt Holger Sampel die Geschäftsführung für Sales und Marketing der USU-Tochtergesellschaft LeuTek GmbH. In dieser Funktion wird er Marktauftritt und Vertrieb des auf Expansionskurs befindlichen Unternehmens weiter ausbauen. Der gelernte Bankkaufmann und Betriebswirt verfügt über langjährige Erfahrung in der Software-Branche bei der LeuTek GmbH. Er hat Wachstum und Erfolg des auf Monitoring-Lösungen für den IT-Betrieb spezialisierten Unternehmens über viele Jahre begleitet, zuletzt als Leiter Vertrieb und Marketing. "Wir freuen uns, dass wir mit Holger Sampel einen erfahrenen Manager in der Geschäftsführung haben, der unseren Markt bestens kennt. Seine Kompetenz im IT-Monitoring wird ein wertvoller Treiber für die Umsetzung unserer ambitionierten Ziele sein", so Jürgen Frey, als Geschäftsführer für die Softwareentwicklung von LeuTek zuständig. Und Claus Mohoric, LeuTek-Geschäftsführer für Consulting und Support, ergänzt: "Gerade die Marktdurchdringung neuer Wachstumsthemen wie Cloud-Monitoring oder Managed Services erfordert große Aufmerksamkeit und Fachexpertise. Holger Sampel hat bereits bewiesen, dass er diese Herausforderungen erfolgreich meistern kann." "LeuTek hat sich als einer der Pioniere für Business Service Monitoring über Jahrzehnte stabile Kundenbeziehungen erarbeitet, verfügt aber auch über nennenswertes Wachstumspotenzial. Ich möchte die Kundenansprache auf allen Kanälen intensivieren, den Fokus auf Potenziale schärfen und das Neukundengeschäft vorantreiben", kommentiert Holger Sampel seine neue Aufgabe. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.leutek.com und https://www.usu.de/ abrufbar. Über LeuTek Die LeuTek GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Monitoring-Tools für den IT-Betrieb. Seit über 25 Jahren bietet LeuTek Produkte und Lösungen für die Bereiche Systems Management, Service und Infrastruktur Monitoring und auch Cloud Monitoring. Mit über 300 Installationen verfügt LeuTek über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des IT-Betriebs. Viele multinationale Unternehmen und Marktführer aus unterschiedlichen Branchen gehören zu den Kunden und vertrauen seit vielen Jahren auf die Produkte und Services von LeuTek - von A wie Allianz bis Z wie ZDF. LeuTek ist seit 2006 ein Unternehmen der USU-Gruppe. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.leutek.com verfügbar. Kontakt LeuTek GmbH Marketing Sarah Fuchs Tel.: +49 (0) 711 - 94707-59 E-Mail: sarah.fuchs@leutek.de USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771095 31.01.2019 ISIN DE000A0BVU28 AXC0086 2019-01-31/08:30