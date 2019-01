Ungeschriebene Regel in der Finanzbranche: Verlässt der Mann die Firma, der den besten Überblick über die Finanzen hat, ist Vorsicht angebracht. Das gilt auch für Tesla. In den letzten Minuten des Conference Calls verriet Elon Musk, dass Finanzvorstand Deepak Ahuja gehen wird. Dabei gerät gerade jetzt die Bilanz immer stärker in den Fokus, da Tesla am 1. März rund 900 Millionen Dollar Schulden primär in Cash tilgen muss, sofern der Aktienkurs unter 359,87 Dollar liegt - und genau danach sieht es derzeit aus.

