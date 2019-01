Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co von 7,40 auf 6,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stahlpreise gingen zurück, während die Rohstoffpreise relativ hoch blieben, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Stahl sei unsicher. Dies belaste die Stahlaktien. King senkte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der von ihm beobachteten Werte bis 2020 um durchschnittlich bis zu 20 Prozent./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 23:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-31/08:36

ISIN: DE000KC01000