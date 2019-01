Der britische Telekommunikationskonzern BT Group blickt nach einem guten dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Das operative Ergebnis werde in den zwölf Monaten bis Ende März wohl am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 7,3 bis 7,4 (Vorjahr: 7,5) Milliarden Pfund liegen, teilte der Konzern, an dem die Deutsche Telekom rund 12 Prozent hält, am Donnerstag in London mit.

In den ersten neun Monate stagnierte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei rund 5,55 Milliarden Pfund (6,35 Mrd Euro). Damit schnitt der Konzern etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Der Umsatz ging bis Ende Dezember um ein Prozent auf 17,6 Milliarden Pfund zurück. Für das Gesamtjahr rechnet BT weiter mit einem Umsatzrückgang von rund zwei Prozent.

Bei der BT Group steht ein Chefwechsel an. An diesem Freitag übernimmt Philip Jansen den Posten des Vorstandschefs. Er folgt auf Gavin Patterson, der mit einer neuen Strategie am Widerstand von Investoren gescheitert war. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren neben einem starken Wettbewerb auch mit einem Bilanzskandal in Italien, Abschreibungen und hohen Rückstellungen für Pensionen zu kämpfen.

Dies wirkte sich auch auf den Wert der Aktie aus. Der Kurs sackte von rund 500 Pence Ende 2015 auf bis zu 200 Pence im vergangenen Mai ab. Dies hatte bei der Telekom auch zu milliardenschweren Abschreibungen geführt. Zuletzt erholte sich der Kurs wieder etwas, notierte aber mit 234 Pence aber immer noch deutlich unter dem 2015er-Hoch./zb/men/mis

