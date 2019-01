Der gedachte Umbau führt nicht weiter. Gut gemeint aber schlecht gemacht! Die Partnerschaft in Spanien (Gamesa) und die geplante Ehe mit Alstom führen nicht wirklich weiter. Damit steckt der größte Industriekonzern des Landes strategisch in einer Sackgasse. Mit 85 Mrd. Euro Marktwert ist Siemens ein Klotz am Bein des Dax. Es lohnt sich nicht in Siemens investiert zu sein.



