- Bestimmte Kontrahenten und professionelle Kunden können nun mit einer spezialisierten Kryptowährungsfirma CFD-Handel in Kryptowährung betreiben -

B2C2, einer der größten Anbieter von Kryptowährungsliquidität und führendes Unternehmen im elektronischen OTC-Handel, gab heute bekannt, dass seine britische Tochtergesellschaft B2C2 OTC Ltd. nun mit der Zulassung der britischen Financial Conduct Authority (FCA) und unter deren Aufsicht berechtigt ist, Contracts for Difference (CFD) mit bestimmten Kontrahenten und professionellen Kunden zu arrangieren und CFD-Handel zu betreiben. Die Zulassung der FCA bedeutet, dass diese Kunden von B2C2 OTC Ltd. über die CFDs des Unternehmens eine Exposition gegenüber den Kryptowährungsmärkten gewinnen können.

Max Boonen, Gründer und CEO von B2C2, kommentierte: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Zulassung der FCA für die Einführung eines Kryptowährungs-CFD-Produkts erhalten haben. Bestimmte Kontrahenten und professionelle Kunden können damit nun eine Derivatexposition gegenüber den Kryptowährungsmärkten erhalten und die wettbewerbsfähigen Preise und Liquidität in Anspruch nehmen, die sie von B2C2 gewöhnt sind, und dabei die mit Krypto-Verwahrung verbundenen Risiken vermeiden."

Das 2015 gegründete Unternehmen B2C2 ist eine der erfahrensten Gesellschaften im Bereich Kryptowährungshandel, marktführend im CFD-Handel und der erste Anbieter eines nativen OTC-Desks. Retail-Broker, Börsen, Banken und Vermögensverwalter vertrauen darauf, dass B2C2 ihre Liquidität ganzjährig rund um die Uhr sicherstellt. Das Unternehmen bietet Exposition gegenüber Kryptowährungen1 mit starker Kapitalisierung, in flexiblen Portionsgrößen und mit flexibler Abwicklung. Neben der unternehmenseigenen Webschnittstelle und sprachgesteuerten Handelsfunktionen ermöglicht die erstklassige Technologie des Unternehmens Echtzeit-Preise und sofortige Abwicklung über REST und FIX APIs. B2C2 ist außerdem in die größten Liquiditätszentren integriert, darunter Simplex Inc., oneZero, Gold-i und Caspian.

B2C2 ist Gründungsmitglied des Centre for Technology and Global Affairs der University of Oxford und Mitglied von CryptoUK, dem ersten selbstregulierenden Wirtschaftsverband für die Kryptowährungsbranche in Großbritannien. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied der Blockchain and Virtual Currencies Working Group in Brüssel, der französischen Cryptocurrency Management Association und der Cryptocurrency Business Association in Japan.

1 BTC, ETH, LTC, XRP, BCH

