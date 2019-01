In diesem Frühjahr veranstaltet Five Colors Technologies ein Preisgeld-Spielturnier für die ganze Welt!

Five Colors Technologies Limited (Hauptsitz: Hongkong, CEO: Eugene K.) hat angekündigt, dass "Five Colors Coin (FCC)", eine neue Kryptowährung für E-Sport, bei CoinBene gelistet wird und das IEO am Donnerstag, den 31. Januar, stattfindet.

Außerdem wird in diesem Frühjahr das Spielturnier mit Preisgeld für die ganze Welt ausgetragen.

Die Five Colors Group (https://casual-esports.net/) begann 2012 mit der Entwicklung von Online-Spielen und wird eine E-Sport-Plattform für Casual Games entwickeln, auf der alle Smartphone-Nutzer einfach teilnehmen können. Die entwickelten Spiele sind die weltweit ersten Geschicklichkeitsspiele für Smartphones, die von GLI zertifiziert sind, der Zertifizierungsstelle für Online-Gaming-Software; die Spiele sind fair und sicher für Nutzer.

Der größte Vorteil unserer Software ist, dass wir über eine offizielle Zertifizierung für Online-Gaming verfügen, die von der Regierungsbehörde strengstens geprüft wird. Bei Spielen, die nicht über diese Zertifizierung verfügen, können wir nicht erkennen, wenn es Betrug usw. im Programm gibt. Das von uns entwickelte Spiel verfügt jedoch über hohe Sicherheit und Fairness, die eine Prüfung der internationalen Zertifizierungsstelle bestanden haben.

Das E-Sport-Geld, das auf dieser Casual-E-Sport-Plattform verwendet werden kann, ist die neue Kryptowährung "Five Colors Coin (FCC)". Sie ist ein leicht verständlicher Utility-Token, mit dem Sie Spiele mit FCC spielen, Preise mit FCC gewinnen und den Sie gegen andere Kryptowährungen an Börsen austauschen können.

Da die FCC auf die Erweiterung des bestehenden Geschäfts ausgestellt wird und ohne das ICO notiert ist, gibt es keinen Investor, der gleichzeitig mit dem Verkauf verkauft, so dass erwartungsgemäß die Kaufnachfrage bei der Promotion sehr hoch sein wird.

Heute, am 31. Januar (Donnerstag), wird die FCC gelistet und das IEO wird auf CoinBene durchgeführt, die beim globalen Transaktionsvolumen auf Platz fünf liegt. Das IEO bei der weltweit führenden CoinBene wurde möglich, weil Geschäftsinhalte, Erfolge und Marktaussichten der Five Colors Group das Vertrauen der Börse gewonnen haben. Beim IEO ist es schwierig, Investoren mit Betrug zu täuschen, und die Sorgfaltspflicht wird ordnungsgemäß durchgeführt, daher können Sie es mit Vertrauen nutzen.

Da E-Sport weltweit populär wird und um die Teilnahme am Spielturnier nicht nur Profispielern, sondern auch der breiten Öffentlichkeit ermöglicht werden soll, veröffentlichte die Five Colors Group diesmal am 30. Januar auf der Japan Block Chain Conference eine E-Sport-Plattform "mit Preis" für Casual Games (Beta-Version) für Smartphone-Nutzer weltweit und veranstaltete ein Spiel mit Preisgeld.

Wir verteilten den Coin-Preis an die Hauptpreisträger auf dem ersten Platz (1.000.000 Yen), zweiten Platz (500.000 Yen) und dritten Platz (300.000 Yen), umgerechnet zum Listenpreis von CoinBene von 200 Yen.

Spiele mit Preisgeldern werden zukünftig unregelmäßig stattfinden. Wenn Sie die Nutzerregistrierung (https://casual-esports.net/auth/reg/regist.do) jetzt abschließen, können Sie eine Testversion mit 500 Spielpunkten kostenlos spielen.

Wir planen dieses Frühjahr den offiziellen Start und arbeiten auch an einem größeren Spielturnier mit Preisgeldern für die ganze Welt. Bitte achten Sie auf weitere Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190131005284/de/

Contacts:

Five Colors Technologies Limited

Eugene Kei.

+852-2366-4777