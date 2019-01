Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber auf 20 Euro belassen. Analyst Borja Olcese rechnet nach einer Analyse des US-Marktes mit Margendruck in diesem Geschäftsbereich der niederländisch-belgischen Supermarktkette. Vor allem die Margen der größten Marke von Ahold Delhaize, Stop & Shop, seien zu hoch, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 04:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 04:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

