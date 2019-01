Die vielen politischen Spannungen dürften dafür sorgen, dass das zuletzt sehr bewegte Fahrwasser an den Rohstoffmärkten auch in diesem Jahr kaum ruhiger wird.



In welchen Sektoren mit Preissteigerungen zu rechnen ist, prognostiziert Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.