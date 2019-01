DAX-Analyse am Morgen: Neuer Schwung nach US-Zinsentscheid?

Auf den ersten Blick zeigte der DAX am gestrigen Mittwoch den typischen Kursverlauf vor dem am Abend stattfindenden Zinsentscheid der US-Notenbank - die Notierungen pendelten ohne klare Richtung in einer relativ engen Range zwischen dem Intraday-Top bei 11.215 und dem Tagestief bei 11.132 Zählern. Beim Blick hinter die Kulissen zeigte sich jedoch ein ganz anderes, deutlich bewegungsintensiveres Bild; die neuen Vorwürfe gegen Wirecard ließen die Aktie zeitweilig über 20% abstürzen, während sich am anderen Ende Covestro mit über 5% Kurszuwachs den Spitzenplatz sicherte.

