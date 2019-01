Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Netzwerkausrüster Nokia hat im vierten Quartal 2018 von der Umstellung auf den neuen 5G-Mobilfunkstandard profitiert. Die Finnen toppten bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten und kündigten eine höhere Dividende an. Nokia sprach von einem nach wie vor starken Kundeninteresse an den 5G-Netzen. Weil die Umrüstung zeitlich versetzt erfolgt, sieht das Unternehmen eher ein verhaltenes erstes Halbjahr 2019 mit einem besonders schwachen Erstquartal. Die zweite Jahreshälfte soll dann "deutlich robuster" ausfallen.

Der weltweite Netzausbau für den 5G-Standard nimmt Fahrt auf. Während in den USA schon investiert wird, werden in Deutschland in der zweiten Märzhälfte die Frequenzen versteigert. Was Nokia in die Hände spielen könnte, ist, dass der chinesische Wettbewerber Huawei in die Kritik geraten ist. In einigen Ländern wurden die Chinesen vom sicherheitskritischen 5G-Aufbau ausgeschlossen. Nokia-Chef Rajeev Suri sagte, es sei jetzt nicht die Zeit, um die Situation bei den Chinesen zu kommentieren. Man beobachte aber die Entwicklungen genau und nehme unverändert eine neutrale Haltung ein.

"Längerfristig erwarten wir einen positiven Investitionszyklus, in dem die Betreiber ihre Netze über mehrere Bereiche hinweg upgraden", sagte der Manager weiter zur Umrüstung. Danach rechne man mit einer zweite Welle, in der Industriekunden in private Mobilfunktechnologie einschließlich LTE- und 5G-fähiger Netze investieren.

In den drei Monaten per Ende Dezember erzielte Nokia einen bereinigten Non-IFRS-Nettogewinn von 728 Millionen nach 709 Millionen Euro im Vorjahr. Die von Factset befragten Analysten hatten 714 Millionen Euro erwartet. Der ausgewiesene Nettogewinn betrug 193 Millionen nach einem Verlust von 386 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Der Quartalsumsatz erhöhte sich auf 6,87 von 6,65 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von 6,65 Milliarden Euro.

Nokia erklärte, für 2019 ein Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) zwischen 0,25 und 0,29 Euro bei einer operativen Marge von 9 bis 12 Prozent zu erwarten. Für 2020 stellt Nokia ein Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) in einer Spanne von 0,37 bis 0,42 Euro in Aussicht. Im Gesamtjahr 2018 lag es bei 0,23 Euro. Als Dividende will Nokia je Aktie 0,20 nach 0,19 Euro je Aktie zahlen.

