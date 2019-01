Nach den eher schwachen Zahlen am Mittwoch notiert die Siemens-Aktie am heutigen Donnerstag erneut am DAX-Ende. Die wichtige 100-Euro-Marke liegt damit inzwischen wieder deutlich entfernt. Anleger sollten sich trotz des deutlichen Abschlags von über drei Prozent im frühen Handel keine Sorgen machen.

