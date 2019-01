Der Handel im Boerse Frankfurt Markt (MIC: XFRA) wird nach folgendem Zeitplan aufgenommen. Melden Sie sich bitte wieder an.



Handelsstart (fuer alle Instrumente ausser Instrumente Boerse Frankfurt Zertifikate) fruehestens ab 10:00 Uhr MEZ.



Handelsstart (fuer Instrumente Boerse Frankfurt Zertifikate) fruehestens ab 11:15 Uhr MEZ.



Informationen finden Sie unter www.xetra.com und www.boerse-frankfurt.de/xetra-newsboard.



Sollten Sie technische Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren TKAM ueber die VIP-Nummer. Alternativ steht Ihnen das Functional Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11050 zur Verfuegung.







Trading in the Boerse Frankfurt market (MIC: XFRA) will be started. Please login to the system.



The start procedure will take place with the following trading schedule:



Start of trading (for all instruments except Boerse Frankfurt Zertifikate instruments) not before 10:00 CET.

Start of trading (for Boerse Frankfurt Zertifikate instruments) not before 11:15 CET.



Information is available on www.xetra.com and www.boerse-frankfurt.de/xetra-newsboard.



If you have technical questions, please call your TKAM over the VIP-number. Alternatively, you can contact also the Functional Helpdesk at +49-69-211-11050.