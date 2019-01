The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TEB XFRA GB0001048619 TED BAKER PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR N

CA UCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60 EQ00 EQU EUR Y

CA SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. EQ00 EQU EUR Y

CA UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 EQ00 EQU EUR Y

CA AU9 XFRA IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA IPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. EQ00 EQU EUR Y

CA A1A XFRA SE0000191827 ATRIUM LJUNGBERG SK 2,50 EQ00 EQU EUR N

CA LORA XFRA US5021172037 OREAL (L') ADR 1/5/EO 0,2 EQ00 EQU EUR N

CA N3IA XFRA US62914V1061 NIO INC.A S.ADR DL-,00025 EQ01 EQU EUR N