The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A14JM2 ERSTE GP BNK 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0218345 ABN AMRO BANK 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0021994 ABN AMRO BANK 2019 FLRMTN BD00 BON AUD N

CA XFRA USD571312T64 NORDLB OPF. REG.S. BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1TNC78 AAREAL BANK MTN S.210 BD01 BON EUR N

CA ZZM5 XFRA DE000CZ40KA3 COBA OMH S.P4 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4JT8 LB.HESS.-THR. S0513B/019 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1026105806 KUWAIT PROJ.CO. SPC 14/19 BD02 BON USD N

CA IPDC XFRA IE00B59HWB19 INDEP.NEWS+MEDIA EO-,01 EQ00 EQU EUR N

CA MIO XFRA IE00BD64C665 MINCON GROUP PLC EO -,01 EQ00 EQU EUR N

CA KEU1 XFRA IE00BH3XCL94 EQTEC EO-,001 EQ00 EQU EUR N

CA APGN XFRA IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01 EQ00 EQU EUR N

CA PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 EQ01 EQU EUR Y