The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A269M8 OESTERREICH 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0000348574 BELGIQUE 19/50 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4EE4 BERLIN, LAND LSA19/29A509 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR208 SACHSEN-ANH.LS19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0BP6 BERLIN HYP AG IS 19(26) BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P21 DZ BANK IS.A1083 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P39 DZ BANK IS.A1084 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UN7 DT.BANK MTH 19/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12601 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0114031561 GRIECHENLAND 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00914AAA07 AIR LEASE 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US10373QAL41 BP CAP.MK.AM 18-23 BD01 BON USD N

CA XFRA US22822VAL53 CROWN CASTL 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US22822VAM37 CROWN CASTL 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US361448BE25 GATX 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAY93 HYUNDAI CAP.19/22MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAZ68 HYUNDAI CAP.19/24MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US88033GCU22 TENET HEALTHC. 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US893647BB29 TRANSDIGM 17/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US91159HHV50 U.S. BANCORP 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU8066LAF14 SCHLUMBERGER 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU8066LAG96 SCHLUMBERGER 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1946788194 SWEDBK HYPO. 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA ANJ XFRA CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A EQ00 EQU EUR N