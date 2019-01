FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.453 EUR

UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.685 EUR

UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.356 EUR

UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.312 EUR

UEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.227 EUR

UEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.249 EUR

UEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LI.C.EOAD 0.482 EUR

UEFZ XFRA LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD 0.007 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.527 EUR

C6X XFRA SG1P32918333 CAPITALAND COMMERCIAL TR 0.029 EUR

UIMB XFRA LU1459802754 UBS-B.B.TIP10+UETF ADDL 0.152 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.385 EUR

UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.188 EUR

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD 0.044 EUR

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0.129 EUR

UEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.134 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.455 EUR

0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR

UIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLD 0.069 EUR

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.411 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.122 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.176 EUR

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.568 EUR

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.175 EUR

PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.140 EUR

UEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.040 EUR

UEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.262 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.009 EUR

FRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.135 EUR

UEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.236 EUR

UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.165 EUR

UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.112 EUR

UBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.066 EUR

UBUU XFRA IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL 0.186 EUR