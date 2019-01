FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.048 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.122 EUR

UIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 1.122 EUR

UIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD 0.365 EUR

UIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.X.J DLAD 0.670 EUR

UIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VAL.EOAD 0.233 EUR

UIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 0.441 EUR

UIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD DLAD 1.242 EUR

UIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU EOAD 0.469 EUR

UIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100UETF LSAD 1.360 EUR

UIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN YNAD 0.322 EUR

UIM6 XFRA LU0136234654 UBS-MSCI USA U.E. DLAD 1.534 EUR

UIM1 XFRA LU0136234068 UBS-EURO STOXX50UETF EOAD 0.186 EUR

599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.110 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EUR

31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.245 EUR

I5G XFRA GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC 0.148 EUR

UJ1 XFRA GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 0.091 EUR

H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.093 EUR

H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 1.549 EUR

H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.187 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 0.988 EUR

SIE XFRA DE0007236101 SIEMENS AG NA 3.800 EUR

SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.230 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.388 EUR

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.661 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.324 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.149 EUR

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.022 EUR

UBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 0.032 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.415 EUR

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.350 EUR

W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.730 EUR

UIQL XFRA LU1805389258 UBS-B.B.EUR H.Q.L.A.AD.EO 0.010 EUR