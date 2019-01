FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SAUB XFRA IM00BFD2HQ29 TERRA CAPITAL PLC DL -,01

LYYZ XFRA FR0010345504 LYX.ST.EU.600CO.MA.UETF A

LYYY XFRA FR0010345470 LYX.ST.EU.600 CH.U.ETF A

LYMA XFRA FR0010345363 LYX.ST.EU.600 F.S.U.ETFA

LYYI XFRA FR0010344986 LYX.ST.E.600 RET.U.ETF A

LYYV XFRA FR0010344978 LYXOR RTF ST.E.600 P.H. A

LYYU XFRA FR0010344929 LYX.STOXX E.600 M.U.ETF A

LYYQ XFRA FR0010344903 LYXOR ETF ST.E.600 INS. A

LYYT XFRA FR0010344887 LYXOR ETF ST.EU.600 IN. A

LYYL XFRA FR0010344838 LYX.ST.EU.600 T.L.UETF A

LYYN XFRA FR0010344630 LYX.ST.EU.600 A.P.UETF A

7C8 XFRA AU000000IVX4 INVION LTD