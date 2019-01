Die US-Notenbank hat gestern für Feierstimmung an der Wall Street gesorgt. Die Fed deutete an, sich bei weiteren Zinserhöhungen zurückzuhalten. Neben der Notenbankentscheidung dominieren vor allem Bilanzen das Geschehen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Facebook, Microsoft, Tesla, Alibaba, die Deutsche Bank und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.