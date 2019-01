Die Zahlen von MCDONALDS haben nur auf den ersten Blick enttäuscht. Die verhältnismäßig schwache Umsatzentwickelung resultiert daraus, dass bestimmteFilialen gezielt an Franchisenehmer abgegeben wurden. Das belastet natürlich den Umsatz, stärkt aber langfristig die Profitabilität, weil einerseits Lizenzeinnahmen generiertwerden, andererseits aber das Risiko sinkt. Die New Yorker Börse reagierte gestern auch eher besonnen auf die Zahlen. Der Highflyer des vergangenen Jahres ist aber mittlerweile nicht mehr ganz billig, so dass wir von einem Neueinstieg vorerst absehen. Wer investiert ist, kann es aber bleiben.



