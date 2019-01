Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Das vierte Quartal des finnischen Netzwerkausrüsters sei solide, aber der Ausblick auf 2019 schwächer ausgefallen, schrieb Analyst David Mulholland in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die durchschnittlichen Markterwartungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr dürften nun um zehn bis 20 Prozent sinken. Mulholland wies aber darauf hin, dass die Aktie bereits mit einem Abschlag auf den schwedischen Wettbewerber Ericsson gehandelt worden sei und Nokia die 2020er-Ziele zudem beibehalten habe./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI0009000681