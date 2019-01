Die Wirecard-Aktie stürzte gestern Nachmittag übelst ab von 163 auf 126 Euro. Wer gestern ganz tief verkaufte, machte einen kräftigen Verlust, und schaut schon heute früh mächtig in die Röhre. Wie schon so oft in den letzten Jahren haben Schnäppchenjäger bei Rückschlägen in der Wirecard-Aktie zugeschlagen. In diesem Fall haben sie die Aktie bis zum Handelsschluss wieder auf 145 Euro steigen lassen.

Wirecard-Aktie nach FT-Bericht abgestürzt

Fehlen nun also noch 18 Euro um die Lücke nach oben wieder zu schließen. Doch was war passiert? Die "Financial Times" brachte einen Bericht über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Diesbezüglich hat das Unternehmen nun ein eindeutiges Dementi geliefert. Der FT-Journalist sei mit falschen Informationen versorgt worden. Zu dem Unternehmen, welches angeblich mit involviert sei in krumme Geschäfte, habe Wirecard keine Verbindung. Was gestern offenbar ...

