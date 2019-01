Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Das vierte Quartal des Netzwerkausrüsters sei in allen Bereichen stark verlaufen, die 2019er-Ziele aber seien schwach, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die 2020er-Ziele wiederum hätten die Finnen bestätigt. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für den Umsatz 2019 dürften sich den Experten zufolge nicht ändern. Der von Nokia angepeilte Gewinn je Aktie liege nun allerdings erheblich unter den Markterwartungen./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-01-31/10:09

ISIN: FI0009000681