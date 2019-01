Sixt Leasing SE: Gas geben und abheben - Sixt Neuwagen startet gemeinsame Aktion mit Miles & More DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Kooperation Sixt Leasing SE: Gas geben und abheben - Sixt Neuwagen startet gemeinsame Aktion mit Miles & More 31.01.2019 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing SE: Gas geben und abheben - Sixt Neuwagen startet gemeinsame Aktion mit Miles & More * 15.000 Prämienmeilen für Miles & More Teilnehmer, die einen SUV von Sixt Neuwagen bestellen * Attraktive SUV-Angebote schon ab 139 Euro im Monat * Aktionszeitraum vom 1. bis 28. Februar 2019 * Dr. Felix Frank: "Schnäppchenjäger bleiben immer mobil - egal ob auf der Straße oder in der Luft." Pullach, 31. Januar 2019 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, startet ab morgen eine vierwöchige Aktion mit Miles & More: Vom 1. bis zum 28. Februar 2019 erhalten Teilnehmer von Miles & More zusätzlich 15.000 Prämienmeilen von Sixt Neuwagen, wenn sie als Privatkunde einen SUV auf https://www.sixt-neuwagen.de/milesandmore bestellen.* Dabei können Meilensammler entweder einen schnell verfügbaren Lagerwagen wählen oder ihren persönlichen Wunsch-SUV konfigurieren. Entscheiden sie sich für einen Vario-Finanzierungsvertrag, besteht außerdem die Möglichkeit, das Fahrzeug am Ende der Vertragslaufzeit zu einem vorab definierten Preis zu kaufen. Zum Start der Aktion stehen sechs Marken zur Verfügung: VW, Toyota, Land Rover, Peugeot, Kia und Mazda. Die günstigsten Modelle, der Peugeot 2008 und der Mazda CX-3, sind bereits ab 139 Euro im Monat erhältlich.** Im Verlauf der Aktion können Marken und Preise variieren. Dr. Felix Frank, Managing Director Online Retail bei der Sixt Leasing SE: "Im Februar profitieren Schnäppchenjäger nicht nur von unseren attraktiven Konditionen für beliebte SUVs, sondern sammeln obendrein auch noch Prämienmeilen von Miles & More. Die 15.000 Meilen können zum Beispiel für den nächsten Lufthansa Flug eingelöst werden. Ganz nach dem Motto: Immer mobil bleiben - egal ob auf der Straße oder in der Luft." Um sich die Prämienmeilen zu sichern, wählen Miles & More Teilnehmer einen SUV-Deal auf https://www.sixt-neuwagen.de/milesandmore aus. Danach hinterlegen sie den Gutscheincode "MM2019" und senden eine Kopie ihrer Miles & More Servicekarte an Sixt Neuwagen. Anschließend kann der neue SUV auf Wunsch sogar bequem nach Hause geliefert werden. --- * Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht, Preisänderungen vorbehalten. Weitere Teilnahmebedingungen auf https://www.sixt-neuwagen.de/milesandmore. ** Preis gilt für Vario-Finanzierungsvertrag ohne Anzahlung und mit Schlusszahlung. Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Webseite https://www.sixt-neuwagen.de/milesandmore. --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com 31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771271 31.01.2019 ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6 DE000A2LQKV2 AXC0113 2019-01-31/10:10