Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Dezember mussten die internationalen Aktienmärkte unter hohen Schwankungen Einbußen hinnehmen, während Staatsanleihen gefragt waren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Im Berichtsmonat hätten die Experten auf der Aktienseite einige Umschichtungen vorgenommen. Die Bestände in LANXESS hätten die Experten vollständig veräußert sowie die Gewichtungen von Danaher, Evonik und SAP reduziert. Hingegen seien Zukäufe bei Allianz, Alphabet und Grifols erfolgt. Infolge der starken Kursrückgänge in den letzten Wochen seien die Experten aktuell gegenüber Aktien neutral eingestellt, auch wenn sich das wirtschaftliche Umfeld leicht eingetrübt habe. ...

