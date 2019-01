Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er habe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019 leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich weiter die Margenentwicklung. Neue Kostensenkungen seien notwendig, doch die mangelnde Flexibilität des Konzerns und die unternehmensinterne Abneigung gegen Veränderungen dürften den laufenden Prozess der Dezentralisierung schwierig und langwierig machen./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-31/10:12

ISIN: DE0007236101