Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Nachricht von Apple, ab Mitte April einen Video-Streaming-Dienst anbieten zu wollen, sei eine negative Nachricht für europäische Sender, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Druck auf Werbeerlöse und Auswirkungen auf die Kosten der Inhalte sei abzusehen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-31/10:28

ISIN: LU0061462528