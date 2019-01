Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

Erfolgreicher Auftakt der Messesaison 2019: Innovationen von paragon machen das Auto von morgen smarter

- Weltneuheit: KI-Sprachassistent "Edwin" sorgte auf CES 2019 für reges Besucherinteresse - "Perfekter Lautsprecher" beeindruckt Fachpublikum

- paragon rückt das neue sensorbasierte Gurtüberwachungssystem "Seat Belt Observer" auf dem CAR-Symposium in Bochum vom 5. bis 7. Februar in den Mittelpunkt

- Tochtergesellschaft Voltabox überzeugte auf CES 2019 mit Massenmarkt-Anwendungen und stellt auf der Elektrobuskonferenz "ElekBu 2019" am 5. und 6. Februar erstmals neu entwickelten Standardcontainer vor

paragon [ISIN DE0005558696] ist mit der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erfolgreich in die Messesaison 2019 gestartet. Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei paragon: "Wir werten den CES-Auftritt als vollen Erfolg. Wir konnten uns perfekt präsentieren; mit unseren Innovationen haben wir auf Augenhöhe mit weitaus größeren Anbietern für Aufmerksamkeit in unserer Zielgruppe gesorgt. Jetzt gilt es, die generierten Kontakte zu nutzen."

Auf der weltweit wichtigsten Fachmesse für Unterhaltungselektronik präsentierte der Automobilzulieferer Anfang Januar seine jüngsten Innovationen aus den Geschäftsbereichen Sensorik, Interieur und Digitale Assistenz. Parallel stellte die börsennotierte Tochtergesellschaft Voltabox eine Auswahl ...

