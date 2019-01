Die paragon-Tochter Voltabox zieht einen weiteren Großauftrag über standardisierte Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Trolleybusse an Land. Bestandskunde Kiepe Electric wird hierfür mit 80 modular aufgebauten Batteriesystemen beliefert. Heute außerdem in den News: HSV will erneut am KMU-Bondmarkt einnetzen und Deutsche Forfait nimmt Wertberichtigungen auf das Restrukturierungsportfolio vor. Voltabox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...