San Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore, der weltweit führende Anbieter von Customer-Experience-Management-Software, gab heute eine neue globale Partnerschaft mit IBM iX bekannt, einer der weltweit größten Digitalagenturen und globalen Business-Design-Partner. Die Partnerschaft wird Kunden führende Web-Content-Management-, Commerce- und Marketinglösungen über IBM iX-Designer, Technologieexperten und Branchenstrategen in 40 IBM-Studios weltweit zur Verfügung stellen.



Mit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in Europa, um den dringenden Bedarf der CMOs an einer höheren Rendite für Marketinginvestitionen zu decken, ist IBM iX ein bewährter Anbieter bei der Bereitstellung von Sitecore-Lösungen. Die erweiterte Partnerschaft vereint die gesamte Bandbreite der IBM iX-Fähigkeiten. Damit soll die wachsende Nachfrage nach digitalen Marketingfunktionen bedient werden, die ein hochpersonalisiertes Kundenerlebnis über alle digitalen Berührungspunkte hinweg ermöglichen.



"Kundenzufriedenheit ist das wichtigste strategische Ziel und der Kern der Transformationsfähigkeit dieser Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass wir unsere bestehende Beziehung zu Sitecore zu einer globalen Partnerschaft ausbauen, da sie zu einem wichtigen Bestandteil unseres Partnernetzwerks wird", sagt Matthew Candy, Global Leader, IBM iX.



Als Global Platinum Partner im Sitecore Solution Provider Program bietet IBM iX die erstklassigen Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Implementierungsdienstleistungen, die erforderlich sind, um Lösungen auf der Sitecore-Plattform bereitzustellen und außergewöhnliche Ergebnisse für Kunden zu liefern. Abgestimmt auf Sitecores führende Funktionen für das digitale Experience-Management können Unternehmen Endkunden nahtlose, allumfassende Erlebnisse bieten. Dies trägt zur Differenzierung bei, fördert die Geschäftstransformation, steigert den Umsatz und den Nutzen für die Kunden. Die Partnerschaft zwischen IBM iX und Sitecore wird durch Best Practices und Accelerators sowie die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der IBM Cloud und IBM Watson-Technologie zu nutzen, weiter gestärkt. IBM iX bringt auch die beispiellose Expertise von Bluewolf, einem IBM-Unternehmen, ein. Das Unternehmen schafft Synergien mit Salesforce, mit dem Sitecore eine strategische Allianz eingegangen ist.



"IBM iX verfügt über die Stärke, den Leistungsumfang und die Innovationskultur, die erforderlich sind, um immersive, durchgängige digitale End-to-End-Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden bereitzustellen", sagt Mark Zablan, Chief Revenue Officer von Sitecore. "Unsere Partnerschaft stellt eine leistungsstarke Kombination für Unternehmen dar, die die Digitalisierung beschleunigen und einen kundenorientierten Ansatz der digitalen Transformation fördern wollen."



Für mehr Informationen zu IBM iX besuchen Sie www.ibm.com/ibmix und folgen Sie @IBM_iX auf Twitter.



Über Sitecore



Sitecore ist weltweiter Marktführer für Experience Management Software, die effektiv Content Management, E-Commerce und Customer Insights miteinander verbindet. Mit der Sitecore Experience Cloud sind Marketer in der Lage, in Echtzeit personalisierte Inhalte zu schalten und so alle Kunden in jedem Kanal zu erreichen - und zwar vor, während und nach dem Kauf. Mehr als 5.200 der weltweit führenden Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical und L'Oréal - vertrauen Sitecore bei der Gestaltung personalisierter Interaktionen, die Kunden ansprechen, Treue aufbauen und Umsätze steigern.



