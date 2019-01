Evotec-Calls mit 75%-Chance bei Kursanstieg auf 22,50 EUR

Nachdem die im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelistete Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) im September 2018 bei 23,36 Euro ein Hoch markierte, begab sich der Aktienkurs - laut Analyse von www.godmode-trader.de - in eine volatile Seitwärtsbewegung. Innerhalb der Formation eines symmetrischen Dreiecks nähert sich der Aktienkurs nun dem Widerstandsbereich bei 20,96 Euro an. Überwindet die Aktie auf Schlusskursbasis diesen Widerstand, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial auf 22,50 Euro, das sich in weiterer Folge auf 23,36 Euro ausweiten könnte. Andernfalls muss mit einem Kursrückgang auf 17,50 Euro gerechnet werden.

Für Anleger, die vom positiven Szenario eines Kursanstieges auf zumindest 22,50 Euro ausgehen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 20 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Evotec-Aktie mit Basispreis bei 20 Euro, Bewertungstag 18.4.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA1WH89, wurde beim Aktienkurs von 20,52 Euro mit 0,226 - 0,246 Euro gehandelt.

Gelingt der Evotec-Aktie innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf die Marke von 22,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,01 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf den Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,01 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF9SHU4, wurde beim Aktienkurs von 20,52 Euro mit 1,96 - 1,99 Euro taxiert.

Wenn die Evotec-Aktie auf 22,50 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,49 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,038 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf den Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,038 Euro, BV 1, ISIN: DE000HX6R0M1, wurde beim Aktienkurs von 20,52 Euro mit 2,90 - 2,92 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Evotec-Aktie auf 22,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,46 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evotec-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evotec-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de