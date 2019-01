Die SPD hat Vorschläge der Unionsfraktion im Bundestag für eine umfassende Reform der Unternehmenssteuern in Deutschland kritisiert. "Der Schlüssel zu Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sind nicht milliardenschwere Steuergeschenke für Unternehmen, sondern mutige Investitionen in Bildung, Innovation und gleichwertige Lebensverhältnisse", sagte der Fraktionsvize der SPD, Achim Post, am Donnerstag in Berlin.

Die SPD halte an dem in der großen Koalition vereinbarten Zweiklang aus soliden Finanzen und starken Investitionen fest. "Ein Wettlauf nach unten bei den Unternehmenssteuern kennt am Ende nur Verlierer", so Post.

Nach dem Willen der Union soll die Steuerbelastung der Firmen von derzeit mehr als 30 Prozent auf maximal 25 Prozent gedeckelt werden, wie aus einem Arbeitspapier hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Darin wird darauf verwiesen, dass in den USA und vielen Ländern Europas die Unternehmenssteuern gesenkt worden seien.

Der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr verwies auf einen eigenen Antrag seiner Partei und erklärte, eine Reform der Unternehmenssteuer sei überfällig. Deutschland gehöre schon heute zu den Ländern mit den höchsten Steuersätzen weltweit. "Um nicht wieder der kranke Mann Europas zu werden, muss die Bundesregierung endlich tätig werden", fordert er./cn/DP/zb

AXC0123 2019-01-31/10:43