DF Deutsche Forfait AG: Gesellschafterdarlehen über bis zu EUR 15 Mio. erweitert Handlungsspielraum DGAP-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges DF Deutsche Forfait AG: Gesellschafterdarlehen über bis zu EUR 15 Mio. erweitert Handlungsspielraum 31.01.2019 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DF Deutsche Forfait AG: Gesellschafterdarlehen über bis zu EUR 15 Mio. erweitert Handlungsspielraum Grünwald, 31. Januar 2019 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204, ISIN der Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute mit ihrem Mehrheitsgesellschafter ein Termsheet über die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die DF Deutsche Forfait GmbH oder eine andere Tochtergesellschaft der DF Deutsche Forfait AG in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. unterzeichnet. Das unbesicherte, nachrangige Darlehen soll eine Laufzeit von drei Jahren haben und in Höhe des 12-Monats-EURIBOR + 1 Prozentpunkt verzinst werden. Das Gesellschafterdarlehen unterstreicht das Vertrauen des Mehrheitsgesellschafters in die positive Entwicklung der DF-Gruppe und gibt der Gesellschaft einen größeren Handlungsspielraum in ihren Trade Finance Aktivitäten. Die Gewährung des Darlehens steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines rechtsverbindlichen Darlehensvertrages. Der Vorstand DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations/Presse Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140 970 E investor.relations@dfag.de 31.01.2019 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange