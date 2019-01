Barclays hat Unibail-Rodamco-Westfield (URW) von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 200 auf 140 Euro gesenkt. Nachdem einer deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung 2018, sei 2019 nun eine Erholung eingetreten, doch die Zukunft für europäische Einkaufszentren-Betreiber bleibe herausfordernd, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Klima im Einzelhandel werde schwieriger und URW leide weiter unter dem teuren Zukauf von Westfield in den USA. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate werde sinken./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 /n.b./ GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: n.b./n.b./ GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-31/10:52

ISIN: FR0013326246