Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Für die Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) werden die Analysten wieder optimistischer, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe den DAX-Wert von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 25 Euro angehoben. Die Fluggesellschaften seien 2019 einer ganzen Reihe von Belastungen von Konjunktur-, Rohstoff- und Währungsseite ausgesetzt, wobei die Branchenwerte im historischen Vergleich recht attraktiv bewertet seien, habe Analystin Penelope Butcher in ihrer jüngsten Branchenstudie geschrieben. Für die Lufthansa spreche das in der Kranichlinie steckende Ergebnispotenzial. Wer der Aktie daher keinen deutlichen Einbruch zutraue, könnte einen Blick auf eine Express Anleihe (ISIN DE000LB10J86/ WKN LB10J8) der LBBW mit 4,8 Prozent Zinsen und 30 Prozent Puffer werfen, die noch bis zum 18. Februar gezeichnet werden könne. (Ausgabe 4/2019) (31.01.2019/alc/n/a) ...

